Составлен список курганских округов, где чаще всего умирают люди

В 21-м округе Курганской области уровень смертности превышает средний по региону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области высокий уровень смертности зафиксирован в 21 округе и районе из 24-х. По данным Свердловскстата, в этих муниципалитетах уровень смертности превышает средний по региону. Данные по демографической ситуации опубликованы на сайте статистического ведомства.

«Наиболее высокая смертность населения за 2021 год отмечена в Лебяжьевском, Шатровском, Звериноголовском и Далматовском округах и районе. Самая низкая смертность зафиксирована в Кетовском округе и Каргапольском районе, Кургане и Шадринске», — говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом в девяти округах и Кургане уровень рождаемости составляет среднего по области. «Наиболее высокий уровень рождаемости — в Белозерском, Макушинском районах и Кургане, самый низкий — в Сафакулевском, Альменевском и Притобольном районах», — говорится в опубликованном исследовании.

URA.RU писало, что Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения (на 120 человек). Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. Ранее агентство писало, что численность населения Курганской области по итогам прошлого года сократилась более чем на 13 тысяч человек. К началу 2022 года в регионе насчитывалось менее 806 тысячи жителей.