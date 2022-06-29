Владимир Соловьев часто критикует Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев вновь упомянул в негативном ключе Свердловскую область, и в частности экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В своем новом выпуске 29 июня журналист заявил о «бесовском отродье и подонках», многие из которых прячутся на Урале.

Рассуждая о либеральных ценностях Запада, в частности, о митинге в поддержку абортов, Владимир Соловьев продемонстрировал в своем эфире кадры, как протестующие в Америке играют Библией в футбол, а солдаты на Украине танцуют с распятием Христа.

«Напомню, что борьбу за либеральные ценности возглавили Макрон, Байден, Джонсон и прочая европейская сволочь. Их поддерживает все наше бесовское отродье, все подонки, засевшие в нашей стране, до сих пор неизведенные. Многие из которых, кстати, прячутся на Урале. Там же засел этот, Ройзман — собиратель икон. Что же он молчит о сатанизме Европы, его все устраивает?», — задался вопросом Владимир Соловьев.

Ранее телеведущий называл Екатеринбург «городом бесов» и «центром мразотной либероты». Также он призывал свердловского губернатора Евгения Куйвашева озвучить свое отношение к спецоперации на Украине. Не раз критике со стороны Соловьев подвергался и бывший екатеринбургский мэр Евгений Ройзман.