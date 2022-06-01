Соловьев напомнил Куйвашеву о развратных гей-танцах Зеленского. Видео

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Соловьев показал в своем эфире ролик с Зеленским Фото:
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Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Ведущий Владимир Соловьев в своем эфире «Соловьев.LIVE» во время обсуждения «ЛГБТ-скандала» в Екатеринбурге предостерег губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от участи президента Украины Владимира Зеленского. Для наглядного примера ведущий включил видеоролик украинской «Студии Квартал 95», где в годы своего участия в команде КВН Зеленский танцевал пародийный танец в стиле секс-меньшинств.

«А то знаете, все может закончиться вот такими танцами, одному тоже казалось, что это смешно. А потом эти подонки пришли к власти на Украине, мерзавец Зеленский, виновный в гибели большого количества людей православных, глава нацистского украинского государства. Кто его поддерживает? Его поддерживает и осуждает специальную военную операцию Ройзман. Куйвашеву надо определиться — с кем он? Его фраза — я с жителями Свердловской области — не прокатит. Правду пусть скажет», — заявил Владимир Соловьев.

Ведущий пригласил Куйвашева в прямой эфир своей программы, где предложил спокойно переговорить. «Смогу наконец выслушать его отношение к специальной военной операции, и правда ли, что на деньги Ходорковского (внесен в реестр физлиц-иноагентов) проходил обучение в Йеле, и правда ли, что не случайно он не находится в санкционных списках», — подытожил Соловьев.

Имя свердловского губернатора не первый раз появляется в эфирах Соловьева. Ведущий неоднократно требовал главу уральского региона высказаться об отношении к спецоперации на Украине. Впервые это произошло, когда Куйвашев попросил журналиста «следить за языком» после его высказываний о Екатеринбурге как «центре мерзотной либероты». Накануне Соловьев раскритиковал Куйвашева за то, что тот заступился за директора лицея, чьи ученики станцевали неоднозначный танец.

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Ведущий Владимир Соловьев в своем эфире «Соловьев.LIVE» во время обсуждения «ЛГБТ-скандала» в Екатеринбурге предостерег губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от участи президента Украины Владимира Зеленского. Для наглядного примера ведущий включил видеоролик украинской «Студии Квартал 95», где в годы своего участия в команде КВН Зеленский танцевал пародийный танец в стиле секс-меньшинств. «А то знаете, все может закончиться вот такими танцами, одному тоже казалось, что это смешно. А потом эти подонки пришли к власти на Украине, мерзавец Зеленский, виновный в гибели большого количества людей православных, глава нацистского украинского государства. Кто его поддерживает? Его поддерживает и осуждает специальную военную операцию Ройзман. Куйвашеву надо определиться — с кем он? Его фраза — я с жителями Свердловской области — не прокатит. Правду пусть скажет», — заявил Владимир Соловьев. Ведущий пригласил Куйвашева в прямой эфир своей программы, где предложил спокойно переговорить. «Смогу наконец выслушать его отношение к специальной военной операции, и правда ли, что на деньги Ходорковского (внесен в реестр физлиц-иноагентов) проходил обучение в Йеле, и правда ли, что не случайно он не находится в санкционных списках», — подытожил Соловьев. Имя свердловского губернатора не первый раз появляется в эфирах Соловьева. Ведущий неоднократно требовал главу уральского региона высказаться об отношении к спецоперации на Украине. Впервые это произошло, когда Куйвашев попросил журналиста «следить за языком» после его высказываний о Екатеринбурге как «центре мерзотной либероты». Накануне Соловьев раскритиковал Куйвашева за то, что тот заступился за директора лицея, чьи ученики станцевали неоднозначный танец.
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