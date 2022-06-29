В Кургане ищут сотрудников в новое СМИ для борьбы с иноагентами

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Парад Победы. Курган, пресса, сми, видеокамера, день победы
Курганских студентов приглашают на работу, направленную на борьбу с иноагентами Фото:

В Кургане ищут журналистов в новое информационное агентство, созданное для борьбы с иноагентами и представителями либеральных политических взглядов. Соискатели сомневаются в легальности проекта. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы СМИ.

«Трудоустройство неофициальное, зарплата серая, работать предстоит удаленно на федеральную повестку. Просят включиться в работу срочно, чтобы заполнять сайт под названием „Новый взгляд“ новостями и долгоиграющими текстами. Упор они хотят делать на эксклюзивные истории о жизни россиян», — говорит инсайдер, обратившийся в компанию по объявлению. Там ему объяснили, что проект выступает против иноагентов и представителей либеральной политической позиции.

Информацию о данной вакансии также распространяют среди студентов Курганского государственного университета по профильному направлению. Однако сами студенты сомневаются в легальности этого агентства. «Сайт сделан на коленке, ссылки на соцсети не работают, никакой информации об организации нет. Что-то здесь нечисто», — отмечают будущие журналисты.

До этого URA.RU писало, что СМИ православного олигарха Константина Малофеева, раскритиковало курганских чиновников за рекламу языческого праздника на сайте правительства. Их позицию поддержали курганские священники.

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В Кургане ищут журналистов в новое информационное агентство, созданное для борьбы с иноагентами и представителями либеральных политических взглядов. Соискатели сомневаются в легальности проекта. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы СМИ. «Трудоустройство неофициальное, зарплата серая, работать предстоит удаленно на федеральную повестку. Просят включиться в работу срочно, чтобы заполнять сайт под названием „Новый взгляд“ новостями и долгоиграющими текстами. Упор они хотят делать на эксклюзивные истории о жизни россиян», — говорит инсайдер, обратившийся в компанию по объявлению. Там ему объяснили, что проект выступает против иноагентов и представителей либеральной политической позиции. Информацию о данной вакансии также распространяют среди студентов Курганского государственного университета по профильному направлению. Однако сами студенты сомневаются в легальности этого агентства. «Сайт сделан на коленке, ссылки на соцсети не работают, никакой информации об организации нет. Что-то здесь нечисто», — отмечают будущие журналисты. До этого URA.RU писало, что СМИ православного олигарха Константина Малофеева, раскритиковало курганских чиновников за рекламу языческого праздника на сайте правительства. Их позицию поддержали курганские священники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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