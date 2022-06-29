«Ъ»: Потанину придется проститься с «Норникелем» из-за санкций

Включение российского бизнесмена и президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина в санкционный список Великобритании создает определенные риски и для самой компании, находящейся под его управлением. Чтобы их минимизировать, может потребоваться уход Потанина с поста главы ГМК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнения экспертов.
«„Норникель“ может оказаться под санкциями уже ввиду того, что бизнесмен занимает должность президента компании. Таким образом, британские контрагенты будут отказываться вести экономическую деятельность с компанией, пока Владимир Потанин занимает свою должность», — рассказал изданию старший юрист юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов.
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Включение российского бизнесмена и президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина в санкционный список Великобритании создает определенные риски и для самой компании, находящейся под его управлением. Чтобы их минимизировать, может потребоваться уход Потанина с поста главы ГМК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнения экспертов. «„Норникель“ может оказаться под санкциями уже ввиду того, что бизнесмен занимает должность президента компании. Таким образом, британские контрагенты будут отказываться вести экономическую деятельность с компанией, пока Владимир Потанин занимает свою должность», — рассказал изданию старший юрист юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. 29 июня Великобритания ввела персональные санкции против российских бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. Таким образом страна ответила на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия в ответ ввела санкции против британских депутатов и высокопоставленных лордов.