Моргенштерн призвал своих подписчиков бронировать столики в своем ресторане «Kaif Provenance»соцсети Алишера Моргенштерна
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) приедет в Россию. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн».
«Бронируйте столики в „Кайфе“ (ресторан рэпера „Kaif Provenance“ — прим. URA.RU) на завтра. Кажется что-то будет», — сказал Алишер Моргенштерн. Также в своем telegram-канале артист выложил скриншот электронного билета.
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Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) приедет в Россию. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн». «Бронируйте столики в „Кайфе“ (ресторан рэпера „Kaif Provenance“ — прим. URA.RU) на завтра. Кажется что-то будет», — сказал Алишер Моргенштерн. Также в своем telegram-канале артист выложил скриншот электронного билета. В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России после обвинения в торговле наркотиками председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Комментируя сообщения СМИ об «окончательной эмиграции», артист заверил, что «Россия от него так легко не отделается». 6 мая рэпер был внесен в реестр иностранных агентов. Причины тому назвала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что Моргештерн пытается обжаловать решение Минюста РФ. 17 июня Моргенштерн заявил о закрытии своего ресторана «Kaif Provenance» в Москве. *Алишер Моргенштерн внесен в список иноагентов.