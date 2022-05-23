Моргенштерн* подал в суд на Минюст России

23 мая 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Моргенштерн просит исключить его из списка иноагентов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) подал в суд на Минюст России. Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин. «Мы просим исключить Моргенштерна из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента. Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащем отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта», — цитирует ТАСС Жорина. По его словам, Моргенштерн — деятель искусства и культуры и не занимается политической деятельностью, поэтому его не могут признавать иноагентом. Адвокат отметил, что рэпер никогда не был членом политических партий, не работал на государственной или муниципальной службе, а также не участвовал в конкурсах для занятия госдолжностей. Он также не избирался на посты в органах госвласти или местного самоуправления. Исполнителя включили в реестр 6 мая. Причиной стало «осуществление политической деятельности», пишет «Ридус». Ранее директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина объяснила, почему Минюст РФ решил включить Моргенштерна в список иноагентов накануне 9 мая. По ее словам, рэпер якобы очернял День Победы и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом. Ранее суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщает Пятый канал. *Алишер Моргенштерн внесен в список иноагентов

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) подал в суд на Минюст России. Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин. «Мы просим исключить Моргенштерна из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента. Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащем отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта», — цитирует ТАСС Жорина. По его словам, Моргенштерн — деятель искусства и культуры и не занимается политической деятельностью, поэтому его не могут признавать иноагентом. Адвокат отметил, что рэпер никогда не был членом политических партий, не работал на государственной или муниципальной службе, а также не участвовал в конкурсах для занятия госдолжностей. Он также не избирался на посты в органах госвласти или местного самоуправления. Исполнителя включили в реестр 6 мая. Причиной стало «осуществление политической деятельности», пишет «Ридус». Ранее директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина объяснила, почему Минюст РФ решил включить Моргенштерна в список иноагентов накануне 9 мая. По ее словам, рэпер якобы очернял День Победы и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом. Ранее суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщает Пятый канал. *Алишер Моргенштерн внесен в список иноагентов