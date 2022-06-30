30 июня 2022

Украина ограничила въезд россиян на свою территорию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, американская виза, визовый режим
С 1 июля россияне не смогут попасть на Украину без визы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Киев разорвал соглашение с Москвой «О безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ». С 1 июля граждане России не смогут въехать на территорию Украины без визы.

С 1 июля россияне не смогут въезжать, выезжать и находиться на территории Украины, если у них отсутствует виза. Для оформления документа гражданам РФ необходимо обращаться в визовые центры компании VFS Global, расположенные в восьми городах страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для россиян 17 июня. Данное решение связано с объявлением президентом РФ начала спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. В Киеве рассказали, как будут выдавать визы россиянам. В МИД России рассказали, что Москва отреагирует на это с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Киев разорвал соглашение с Москвой «О безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ». С 1 июля граждане России не смогут въехать на территорию Украины без визы. С 1 июля россияне не смогут въезжать, выезжать и находиться на территории Украины, если у них отсутствует виза. Для оформления документа гражданам РФ необходимо обращаться в визовые центры компании VFS Global, расположенные в восьми городах страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для россиян 17 июня. Данное решение связано с объявлением президентом РФ начала спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. В Киеве рассказали, как будут выдавать визы россиянам. В МИД России рассказали, что Москва отреагирует на это с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...