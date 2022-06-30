Украина ограничила въезд россиян на свою территорию

01 июля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Киев разорвал соглашение с Москвой «О безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ». С 1 июля граждане России не смогут въехать на территорию Украины без визы. С 1 июля россияне не смогут въезжать, выезжать и находиться на территории Украины, если у них отсутствует виза. Для оформления документа гражданам РФ необходимо обращаться в визовые центры компании VFS Global, расположенные в восьми городах страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для россиян 17 июня. Данное решение связано с объявлением президентом РФ начала спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. В Киеве рассказали, как будут выдавать визы россиянам. В МИД России рассказали, что Москва отреагирует на это с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта.