Советник тюменского губернатора возглавила бизнес-структуру

01 июля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Прежний президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин (в центре) будет заниматься частным бизнесом Фото: Николай Бастриков © URA.RU Советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева 1 июля избрана президентом региональной Торгово-промышленной палаты. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов. «Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева избрана новым президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Решение принято по итогам внеочередного VII съезда палаты», — написал Артюхов, присутствовавший на съезде. Информацию также подтвердили в информационном центре регионального правительства О причинах отставки прежнего президента ТПП ТО Эдуарда Абдуллина, возглавлявшего структуру с 2011 года, не сообщается. Сам он не ответил на звонок корреспондента. По данным «РБК Тюмень», Абдуллин займет развитием частных бизнес-проектов. Езикеева с 2008 по 2018 годы руководила Инвестиционный агентством Тюменской области. Позднее была назначена советником губернатора. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева 1 июля избрана президентом региональной Торгово-промышленной палаты. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов. «Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева избрана новым президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Решение принято по итогам внеочередного VII съезда палаты», — написал Артюхов, присутствовавший на съезде. Информацию также подтвердили в информационном центре регионального правительства О причинах отставки прежнего президента ТПП ТО Эдуарда Абдуллина, возглавлявшего структуру с 2011 года, не сообщается. Сам он не ответил на звонок корреспондента. По данным «РБК Тюмень», Абдуллин займет развитием частных бизнес-проектов. Езикеева с 2008 по 2018 годы руководила Инвестиционный агентством Тюменской области. Позднее была назначена советником губернатора.