30 июня 2022

Советник тюменского губернатора возглавила бизнес-структуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Посол Кореи. Визит в Тюменскую область. Тюмень, абдуллин эдуард
Прежний президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин (в центре) будет заниматься частным бизнесом Фото:

Советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева 1 июля избрана президентом региональной Торгово-промышленной палаты. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов.

«Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева избрана новым президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Решение принято по итогам внеочередного VII съезда палаты», — написал Артюхов, присутствовавший на съезде. Информацию также подтвердили в информационном центре регионального правительства

О причинах отставки прежнего президента ТПП ТО Эдуарда Абдуллина, возглавлявшего структуру с 2011 года, не сообщается. Сам он не ответил на звонок корреспондента. По данным «РБК Тюмень», Абдуллин займет развитием частных бизнес-проектов.

Езикеева с 2008 по 2018 годы руководила Инвестиционный агентством Тюменской области. Позднее была назначена советником губернатора.

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Советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева 1 июля избрана президентом региональной Торгово-промышленной палаты. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов. «Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева избрана новым президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Решение принято по итогам внеочередного VII съезда палаты», — написал Артюхов, присутствовавший на съезде. Информацию также подтвердили в информационном центре регионального правительства О причинах отставки прежнего президента ТПП ТО Эдуарда Абдуллина, возглавлявшего структуру с 2011 года, не сообщается. Сам он не ответил на звонок корреспондента. По данным «РБК Тюмень», Абдуллин займет развитием частных бизнес-проектов. Езикеева с 2008 по 2018 годы руководила Инвестиционный агентством Тюменской области. Позднее была назначена советником губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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