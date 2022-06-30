В Тюмени подчиненные губернатора массово закупают российские авто

На покупку автомобилей Lada выделили десятки миллионов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Управление госзакупок Тюменской области приобретает отечественные автомобили Lada, на общую сумму в более чем 50 млн рублей. Информация представлена на сайте ЕИС «Закупки». Машины, в числе прочего, будут использоваться полицейскими.

«Электронный аукцион (3). Объект закупки: поставка средств автотранспортных. Общая сумма: 53,4 млн рублей. Наименование товара: LADA XRAY (1 штука), LADA Largus (14 штук), LADA Granta (10 штук)», — такая информация представлена на сайте госзакупок, заказчиком выступает управление госзакупок Тюменской области.

Согласно данным закупок, часть автомобилей будут использованы для деятельности правоохранительных органов. В частности, «Ларгусы» должны быть оснащены комплексами «Патруль» и мигалками, а также иметь отсек для перевозки задержанных.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области участковых пересадят на Lada Granta и Lada Vesta. Кроме того, ездить на отечественных автомобилях призвали и чиновников, о чем на ПМЭФ заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

На фоне проведения спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие зарубежные автопроизводители перестали осуществлять деятельность на территории России, либо прекратили свои поставки. А российские активы группы Renault перешли в госсобственность РФ.