В Кургане в отставку проводили судью с 35-летним стажем

Судья Курганского областного суда после десятилетий работы ушла в остставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде 1 июля в почетную отставку проводили Екатерину Прасол, проработавшую судьей на протяжении 35 лет. Об этом сообщили на сайте суда.

«В торжественной обстановке принимала поздравления судья Курганского областного суда Прасол Е.В. в связи с уходом в почетную отставку. Екатерина Владимировна имеет трудовой стаж 43 года, из них 35 лет проработала судьей», — уведомила пресс-служба. Коллеги отметили ее большой вклад в развитие системы правосудия в Курганской области.

Прасол имела первый квалификационный класс судьи. Во время церемонии сослуживцы сказали ей немало добрых слов и пожеланий. Также по традиции женщина получила копию личного дела и мантию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве поддержали решение об отставке главного судьи Курганской области. Сергей Кабаньков покинет свой пост 23 июля.