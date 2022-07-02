Немцы разнесли Зеленского за фейки об острове Змеиный

Немецкие пользователи не видят оснований верить украинскому президенту Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие пользователи раскритиковали украинскую власть за ложную информацию о том, что Вооруженные силы России якобы использовали фосфорные бомбы при обстреле острова Змеиный. Читатели немецкой газеты Die Welt отказываются верить заявлениям украинской стороны.

«„Киев обвиняет…“ Этого достаточно», — поиронизировал пользователь Марк М.

По мнению комментаторов, это не первый случай распространения фейков со стороны Украины Фото: скрин Die Welt

Читатели уверены, что у российской армии была уважительная причина для того, чтобы оставить остров Фото: скрин Die Welt

Другие считают, что применение фосфорных бомб на острове даже теоретически невозможно Фото: скрин Die Welt

Некоторые комментаторы уверены, что РФ в любом случае останется в выигрыше из-за большого количества полезных ископаемых на своей территории Фото: скрин Die Welt

Минобороны РФ сообщило о выводе российских войск с острова Змеиный 30 июня. Этот шаг был предпринят, чтобы показать мировому сообществу, что Россия не препятствует созданию гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины во время специальной операции по демилитаризации, передает телеканал 360.

Позже руководство ВСУ заявило, что собирается установить физический контроль над островом Змеиный, отправив туда свои войска. Однако депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк сообщил, что Военно-морской флот и Военно-космические силы России продолжают контролировать остров в Черном море.

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