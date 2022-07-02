Пушков: Байден не способен удовлетворить запросы американцев

03 июля 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Байден не способен вывести США из экономического кризиса, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Почти половина населения США ждет, что американский президент Джо Байден сможет подавить растущую инфляцию в стране, однако он на это не способен. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «По данным еще одного опроса YouGov, только 8% американцев ждут от Байдена „обеспечение победы над Россией“ на Украине. Зато 38% ждут от него победы над инфляцией или хотя бы ее снижения, а также хотят, чтобы он сосредоточился на внутренних проблемах страны. Но ввиду политики, проводимой Байденом, он обеспечить это не способен», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что для населения Америки важнее решить внутренние экономические проблемы, а не «победить Россию», потому популярность Байдена «катастрофически низкая». Последний опрос американцев показал, что экс-президент США Дональд Трамп смог бы с легкостью победить на выборах главы государства, если бы голосование проводилось в июне, подчеркнул сенатор. Ранее сообщалось, что Байден приказал компаниям, управляющим заправками в США, снизить цены на топливо. В росте цен на бензин в США он продолжает обвинять президента России Владимира Путина. Российский лидер же отмечает, что экономический кризис на Западе — вина западных политиков. Бывшая американская конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в госизмене ради интересов Украины. Более четверти американцев заявили о готовности воевать с властями. Тем временем Трамп собирается бороться за пост президента США в 2024 году, пишет The New York Post. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Почти половина населения США ждет, что американский президент Джо Байден сможет подавить растущую инфляцию в стране, однако он на это не способен. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «По данным еще одного опроса YouGov, только 8% американцев ждут от Байдена „обеспечение победы над Россией“ на Украине. Зато 38% ждут от него победы над инфляцией или хотя бы ее снижения, а также хотят, чтобы он сосредоточился на внутренних проблемах страны. Но ввиду политики, проводимой Байденом, он обеспечить это не способен», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что для населения Америки важнее решить внутренние экономические проблемы, а не «победить Россию», потому популярность Байдена «катастрофически низкая». Последний опрос американцев показал, что экс-президент США Дональд Трамп смог бы с легкостью победить на выборах главы государства, если бы голосование проводилось в июне, подчеркнул сенатор. Ранее сообщалось, что Байден приказал компаниям, управляющим заправками в США, снизить цены на топливо. В росте цен на бензин в США он продолжает обвинять президента России Владимира Путина. Российский лидер же отмечает, что экономический кризис на Западе — вина западных политиков. Бывшая американская конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в госизмене ради интересов Украины. Более четверти американцев заявили о готовности воевать с властями. Тем временем Трамп собирается бороться за пост президента США в 2024 году, пишет The New York Post.