Американцы разнесли Байдена за его призыв снизить цены на АЗС. «Вы не понимаете основы экономики?»

03 июля 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Американцев рассмешил новый пост Байдена с призывом к АЗС снизить цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обращение президента США Джо Байдена стало причиной многочисленных шуток со стороны американских пользователей Twitter. Ранее глава Белого дома опубликовал пост, в котором призвал автозаправочные станции (АЗС) «срочно снизить цены». «Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах», — написал в комментариях пользователь greg. «О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет», — поддержал его Paul Metzgar. Пользователи соцсети напомнили Байдену о так называемом «путинском подорожании». «Ха-ха. Вы вчера обвинили [в росте цен на бензин президента РФ Владимира] Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью», — заявил David Williams. Другие комментаторы усомнились, что американский лидер понимает основные принципы экономики. «Черт возьми, вы не понимаете основы спроса/предложения?» — спросил Dan Held. В США наблюдается рекордная инфляция, в результате которой растут цены на энергоресурсы и товары в магазинах. Однако в этом администрация Белого дома называет этот процесс не иначе как «подорожанием Путина». Байден также заявлял, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви писал, что Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Обращение президента США Джо Байдена стало причиной многочисленных шуток со стороны американских пользователей Twitter. Ранее глава Белого дома опубликовал пост, в котором призвал автозаправочные станции (АЗС) «срочно снизить цены». «Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах», — написал в комментариях пользователь greg. «О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет», — поддержал его Paul Metzgar. Пользователи соцсети напомнили Байдену о так называемом «путинском подорожании». «Ха-ха. Вы вчера обвинили [в росте цен на бензин президента РФ Владимира] Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью», — заявил David Williams. Другие комментаторы усомнились, что американский лидер понимает основные принципы экономики. «Черт возьми, вы не понимаете основы спроса/предложения?» — спросил Dan Held. В США наблюдается рекордная инфляция, в результате которой растут цены на энергоресурсы и товары в магазинах. Однако в этом администрация Белого дома называет этот процесс не иначе как «подорожанием Путина». Байден также заявлял, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви писал, что Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке».