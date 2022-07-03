США поставят на Украину зенитный ракетный комплекс NASAMS

03 июля 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS — передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Об этом в telegram-канале рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. «Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии», — отметил Резников. Также он заявил, что эти системы усилят защиту земли и неба Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Норвегия вынуждена отправлять Украине оружие из-за давления американских партнеров. Такое мнение в статье для газеты Klassekampen высказала старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен. Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS — передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Об этом в telegram-канале рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. «Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии», — отметил Резников. Также он заявил, что эти системы усилят защиту земли и неба Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Норвегия вынуждена отправлять Украине оружие из-за давления американских партнеров. Такое мнение в статье для газеты Klassekampen высказала старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен. Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии.