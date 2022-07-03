«Уральские авиалинии» запустили новый рейс

04 июля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Компания будет выполнять рейсы из Махачкалы в Бишкек и обратно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания из Екатеринбурга «Уральские авиалинии» запустила регулярное сообщение между столицами Дагестана и Киргизии. Перелеты из Махачкалы в Бишкек и обратно будут выполняться по воскресеньям, сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта. «Первый рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ вылетел из Бишкека в Махачкалу. Самолет Airbus A320 приземлился в 22:21 в махачкалинском аэропорту. Вылеты будут осуществляться еженедельно по воскресеньям», — цитирует ТАСС представителей воздушной гавани. Улететь из Махачкалы в Бишкек можно в воскресенье в 23:30. Время в пути составит 3 часа 5 минут. В мае URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств. Многие пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, не могли получить деньги обратно. В июне федеральное агентство воздушного транспорта одобрило «Уральским авиалиниям» субсидию в размере 528 млн рублей на компенсацию пассажирам. Также компания получила помощь региональных властей и еще одну субсидию в размере 9 млрд рублей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания из Екатеринбурга «Уральские авиалинии» запустила регулярное сообщение между столицами Дагестана и Киргизии. Перелеты из Махачкалы в Бишкек и обратно будут выполняться по воскресеньям, сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта. «Первый рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ вылетел из Бишкека в Махачкалу. Самолет Airbus A320 приземлился в 22:21 в махачкалинском аэропорту. Вылеты будут осуществляться еженедельно по воскресеньям», — цитирует ТАСС представителей воздушной гавани. Улететь из Махачкалы в Бишкек можно в воскресенье в 23:30. Время в пути составит 3 часа 5 минут. В мае URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств. Многие пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, не могли получить деньги обратно. В июне федеральное агентство воздушного транспорта одобрило «Уральским авиалиниям» субсидию в размере 528 млн рублей на компенсацию пассажирам. Также компания получила помощь региональных властей и еще одну субсидию в размере 9 млрд рублей.