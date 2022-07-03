03 июля 2022
02 июля 2022

«Уральские авиалинии» запустили новый рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Компания будет выполнять рейсы из Махачкалы в Бишкек и обратно Фото:

Авиакомпания из Екатеринбурга «Уральские авиалинии» запустила регулярное сообщение между столицами Дагестана и Киргизии. Перелеты из Махачкалы в Бишкек и обратно будут выполняться по воскресеньям, сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта.

«Первый рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ вылетел из Бишкека в Махачкалу. Самолет Airbus A320 приземлился в 22:21 в махачкалинском аэропорту. Вылеты будут осуществляться еженедельно по воскресеньям», — цитирует ТАСС представителей воздушной гавани. Улететь из Махачкалы в Бишкек можно в воскресенье в 23:30. Время в пути составит 3 часа 5 минут.

В мае URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств. Многие пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, не могли получить деньги обратно. В июне федеральное агентство воздушного транспорта одобрило «Уральским авиалиниям» субсидию в размере 528 млн рублей на компенсацию пассажирам. Также компания получила помощь региональных властей и еще одну субсидию в размере 9 млрд рублей.

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Авиакомпания из Екатеринбурга «Уральские авиалинии» запустила регулярное сообщение между столицами Дагестана и Киргизии. Перелеты из Махачкалы в Бишкек и обратно будут выполняться по воскресеньям, сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта. «Первый рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ вылетел из Бишкека в Махачкалу. Самолет Airbus A320 приземлился в 22:21 в махачкалинском аэропорту. Вылеты будут осуществляться еженедельно по воскресеньям», — цитирует ТАСС представителей воздушной гавани. Улететь из Махачкалы в Бишкек можно в воскресенье в 23:30. Время в пути составит 3 часа 5 минут. В мае URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств. Многие пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, не могли получить деньги обратно. В июне федеральное агентство воздушного транспорта одобрило «Уральским авиалиниям» субсидию в размере 528 млн рублей на компенсацию пассажирам. Также компания получила помощь региональных властей и еще одну субсидию в размере 9 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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