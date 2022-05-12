«Уральские авиалинии» отправили в простой почти тысячу работников

Причина отправки сотрудников в простой — глобальная геополитическая обстановка Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправили в простой 931 сотрудника. Причина решения руководства компании — геополитическая обстановка в мире, по меньшей мере сотрудники освобождены от своих обязанностей до 31 мая. Об этом рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

«В авиакомпании «Уральские авиалинии»» 931 человек находится в простое в связи с приостановкой производства по состоянию на 4 мая, причина — геополитическая ситуация в мире, сроки введения неполной занятости — с 1 по 31 мая 2022 года», — рассказал Антонов информационному агентству «Интерфакс». В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области не работают 2076 человек из-за приостановок производств. Еще 745 человек переведены на неполный рабочий день по вине работодателя, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 380 человек. При этом в регионе выросло число безработных за два месяца на 613 человек или на 3,2% — с 18 846 до 19 459 человек, рассказали корреспонденту URA.RU в департаменте труда региона.