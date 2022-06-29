«Уральские авиалинии» получат 9,3 млрд рублей на полеты

Средства для «Уральских авиалинии» будут выделены из федерального бюджета
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получит более 9,3 млрд рублей до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии». Запрашиваемый объем финансирования — 9 347 947 930 рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Заявка авиакомпании была одобрена 29 июня.
Кроме «Уральских авиалиний», субсидии получит еще 31 компания. Деньги начнут выделять с июля до конца года за выполненные рейсы.
Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» получат 528 млн рублей. Эти деньги должны быть потрачены на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным рейсам.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал