«Уральские авиалинии» получат 9,3 млрд рублей на полеты

Средства для «Уральских авиалинии» будут выделены из федерального бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получит более 9,3 млрд рублей до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии». Запрашиваемый объем финансирования — 9 347 947 930 рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Заявка авиакомпании была одобрена 29 июня.

Кроме «Уральских авиалиний», субсидии получит еще 31 компания. Деньги начнут выделять с июля до конца года за выполненные рейсы.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» получат 528 млн рублей. Эти деньги должны быть потрачены на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным рейсам.