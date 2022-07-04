Офшор челябинского экс-губернатора ждет федеральная проверка

Один из главных активов семьи Бориса Дубровского проверят перед ликвидацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В компании «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемой семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, запущена проверка Гострудинспекции. Это следует из данных сервиса СБИС. Перед этим в фирме, которой ранее управлял сводный брат бывшего главы региона Дмитрий Кравченко, а собственником была кипрская фирма, начался процесс ликвидации.

«Государственная инспекция труда в Челябинской области проведет проверку ООО „Имущественный центр“. Проверка носит плановый характер», — говорится в информационно сообщении на сайте СБИС.

Компания «ИЦ» принадлежала фирме «Новатек». Та, в свою очередь, входила в группу «Синай», контролируемую семьей Дубровских. В июне 2014 года, когда Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область, 99% доли фирмы «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). Еще 1% остался за сыном губернатора, Александром Дубровским. Однако вскоре эта доля отошла к ООО «ИЦ», директором которой стал Кравченко. Перед этим на доверенных лиц перевели и часть активов «Синая».

В марте 2022 года Кравченко на посту руководителя «Имущественного центра» сменила Татьяна Радюкевич. Несколько дней спустя из состава учредителей компании вышла кипрская фирма. Сейчас Радюкевич исполняет функции ликвидатора ООО «ИЦ», стоимость которого с 700 млн рублей по состоянию на 2020 год снизилась до 13 млн рублей.