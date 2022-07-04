Три школьных автобуса в Кетовском районе Курганской области выставили на торги. Объявление о продаже опубликовано на информационном портале «Торги» по продаже имущества районов.
«Объект движимого имущества — Автобус ПАЗ 32053-70. Цвет кузова (кабины): желтый. Год выпуска: 2008. Вид права: муниципальная собственность. Начальная цена: 80 000.00 рублей. Дата аукциона: 7 июля 2022 года», — говорится в объявлении. По такой же стоимости также продается еще два автобуса 2008 года выпуска.
URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области, чтобы выяснить причину продажи транспортных средств. На момент публикации ответ не поступил.
Дата аукциона назначена на 7седьмое июля 2022 года
Фото: torgi.kurganobl.ru
Автобус 2008 года выпуска продается за 80 000 рублей
Фото: torgi.kurganobl.ru
Аукцион состоится в третьем квартала 2022 года
Фото: torgi.kurganobl.ru
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Три школьных автобуса в Кетовском районе Курганской области выставили на торги. Объявление о продаже опубликовано на информационном портале «Торги» по продаже имущества районов. «Объект движимого имущества — Автобус ПАЗ 32053-70. Цвет кузова (кабины): желтый. Год выпуска: 2008. Вид права: муниципальная собственность. Начальная цена: 80 000.00 рублей. Дата аукциона: 7 июля 2022 года», — говорится в объявлении. По такой же стоимости также продается еще два автобуса 2008 года выпуска. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области, чтобы выяснить причину продажи транспортных средств. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники распродают школьные автобусы общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Также в городе Шумиха Курганской области местные власти продают здание типографии. Стоимость объекта составляет 4,5 млн рублей. Заброшенное здание бывшего областного противотуберкулезного диспансера в Кургане выставили на торги почти за 2,9 млн рублей.