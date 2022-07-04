В Курганской области продают три школьных автобуса. Фото

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Виды Верхней Сысерти. Свердловская область, школьный автобус, осторожно дети, пазик, перевозка детей
Общая стоимость трех школьных автобусов — 240 тысяч рублей Фото:

Три школьных автобуса в Кетовском районе Курганской области выставили на торги. Объявление о продаже опубликовано на информационном портале «Торги» по продаже имущества районов.

«Объект движимого имущества — Автобус ПАЗ 32053-70. Цвет кузова (кабины): желтый. Год выпуска: 2008. Вид права: муниципальная собственность. Начальная цена: 80 000.00 рублей. Дата аукциона: 7 июля 2022 года», — говорится в объявлении. По такой же стоимости также продается еще два автобуса 2008 года выпуска.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области, чтобы выяснить причину продажи транспортных средств. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники распродают школьные автобусы общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Также в городе Шумиха Курганской области местные власти продают здание типографии. Стоимость объекта составляет 4,5 млн рублей. Заброшенное здание бывшего областного противотуберкулезного диспансера в Кургане выставили на торги почти за 2,9 млн рублей.

Дата аукциона назначена на 7седьмое июля 2022 года
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Автобус 2008 года выпуска продается за 80 000 рублей
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Аукцион состоится в третьем квартала 2022 года
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Три школьных автобуса в Кетовском районе Курганской области выставили на торги. Объявление о продаже опубликовано на информационном портале «Торги» по продаже имущества районов. «Объект движимого имущества — Автобус ПАЗ 32053-70. Цвет кузова (кабины): желтый. Год выпуска: 2008. Вид права: муниципальная собственность. Начальная цена: 80 000.00 рублей. Дата аукциона: 7 июля 2022 года», — говорится в объявлении. По такой же стоимости также продается еще два автобуса 2008 года выпуска. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области, чтобы выяснить причину продажи транспортных средств. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники распродают школьные автобусы общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Также в городе Шумиха Курганской области местные власти продают здание типографии. Стоимость объекта составляет 4,5 млн рублей. Заброшенное здание бывшего областного противотуберкулезного диспансера в Кургане выставили на торги почти за 2,9 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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