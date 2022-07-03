Заброшенное здание курганской больницы выставили на торги

04 июля 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Здание продают почти за 2,9 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане продают здание, в котором раньше располагался областной противотуберкулезный диспансер. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Здание противотуберкулезного диспансера, назначение: нежилое. Цена: 2 886 329 руб.», — указано на сайте. Площадь трехэтажного здания, включающего подземный, — 3280,5 кв. м. Аукцион, на котором можно приобрести здание, пройдет 25 июля. В областном депздраве URA.RU ответили, что это здание длительное время не используется лечебными учреждениями, и в нем нет необходимости. «Решение о продаже было принято с целью сохранения здания и возможной дальнейшей его эксплуатации. На качество медицинского обслуживания пациентов продажа здания не повлияет», — добавили в депздраве. Ранее на этом здании появилось граффити, автор которого выразил недовольство видом территории. В 2015 году в этом здании произошел пожар. Сейчас в Кургане противотуберкулезный диспансер расположен по адресу: ул. Циолковского, 1. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане продают здание, в котором раньше располагался областной противотуберкулезный диспансер. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Здание противотуберкулезного диспансера, назначение: нежилое. Цена: 2 886 329 руб.», — указано на сайте. Площадь трехэтажного здания, включающего подземный, — 3280,5 кв. м. Аукцион, на котором можно приобрести здание, пройдет 25 июля. В областном депздраве URA.RU ответили, что это здание длительное время не используется лечебными учреждениями, и в нем нет необходимости. «Решение о продаже было принято с целью сохранения здания и возможной дальнейшей его эксплуатации. На качество медицинского обслуживания пациентов продажа здания не повлияет», — добавили в депздраве. Ранее на этом здании появилось граффити, автор которого выразил недовольство видом территории. В 2015 году в этом здании произошел пожар. Сейчас в Кургане противотуберкулезный диспансер расположен по адресу: ул. Циолковского, 1.