Депутат Госдумы раскрыл, когда РФ отомстит за удары по Белгороду

04 июля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Россию пытаются заставить применить все силы на Украине, сказал Алексей Журавлев (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия заставит ответить Украину за удары по Белгороду, когда завершит спецоперацию в Киеве. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Банковская система, силовые структуры и Верховная Рада — это не центры принятия, а центры передачи решений. Они принимаются в другом месте. Было бы хорошим желание разбить все эти центры, если мы собираемся им просто сделать пакость. Но тут надо стиснуть зубы и идти по намеченному плану по денацификации и демилитаризации Украины. И я уверен, что он будет осуществлен. А там будет не только Харьков, Одесса, Днепропетровск и все другие русские города, но и, конечно, Киев, без всякого сомнения. Тогда мы со всеми посчитаемся», — заявил Алексей Журавлев. Он объяснил, почему Украина нанесла удар по российским городам. «Это терроризм в чистом виде. Они мстят за Лисичанск. Запад молчит, будто ничего не происходит, и даже выдают эти обстрелы, как будто наши войска обстреливают украинские города. Обычная ложь и цинизм высшей категории», — подчеркнул депутат. Парламентарий предупредил, что Запад готовится к противостоянию с Россией. «Нас пытаются вынудить включить все резервы, а мы их должны держать. Мы воюем не с Украиной и ее народом. Всем прекрасно ясно, с кем. Эти Джонсоны, Байдены сегодня накапливают силу. Мы не должны давать ответы на их провокации штурмом Харькова. Мы должны постепенно, четко и последовательно забрать всю Украину», — заключил Журавлев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Боевики ВСУ 2 июля покинули Лисичанск. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Ночью 3 июля ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Несмотря на то, что они были уничтожены ПВО, падение обломков привело к разрушению домов и человеческим жертвам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия заставит ответить Украину за удары по Белгороду, когда завершит спецоперацию в Киеве. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Банковская система, силовые структуры и Верховная Рада — это не центры принятия, а центры передачи решений. Они принимаются в другом месте. Было бы хорошим желание разбить все эти центры, если мы собираемся им просто сделать пакость. Но тут надо стиснуть зубы и идти по намеченному плану по денацификации и демилитаризации Украины. И я уверен, что он будет осуществлен. А там будет не только Харьков, Одесса, Днепропетровск и все другие русские города, но и, конечно, Киев, без всякого сомнения. Тогда мы со всеми посчитаемся», — заявил Алексей Журавлев. Он объяснил, почему Украина нанесла удар по российским городам. «Это терроризм в чистом виде. Они мстят за Лисичанск. Запад молчит, будто ничего не происходит, и даже выдают эти обстрелы, как будто наши войска обстреливают украинские города. Обычная ложь и цинизм высшей категории», — подчеркнул депутат. Парламентарий предупредил, что Запад готовится к противостоянию с Россией. «Нас пытаются вынудить включить все резервы, а мы их должны держать. Мы воюем не с Украиной и ее народом. Всем прекрасно ясно, с кем. Эти Джонсоны, Байдены сегодня накапливают силу. Мы не должны давать ответы на их провокации штурмом Харькова. Мы должны постепенно, четко и последовательно забрать всю Украину», — заключил Журавлев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Боевики ВСУ 2 июля покинули Лисичанск. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Ночью 3 июля ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Несмотря на то, что они были уничтожены ПВО, падение обломков привело к разрушению домов и человеческим жертвам.