Президент Польши: Балтика станет морем НАТО

04 июля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

По словам, президента Польши это станет возможным после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда перед началом заседания Совета национальной безопасности страны. «По сути Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и значительной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 км, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — передает ТАСС слова главы Польши. По его словам, это станет возможным после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. Он назвал данное решение крайне важным для Варшавы. Ранее президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Также URA.RU писало, что размещение ядерного оружия в Калининграде может стать козырем России в противостоянии с НАТО на фоне вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда перед началом заседания Совета национальной безопасности страны. «По сути Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и значительной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 км, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — передает ТАСС слова главы Польши. По его словам, это станет возможным после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. Он назвал данное решение крайне важным для Варшавы. Ранее президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Также URA.RU писало, что размещение ядерного оружия в Калининграде может стать козырем России в противостоянии с НАТО на фоне вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла.