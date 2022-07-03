03 июля 2022
02 июля 2022

Жительница ЯНАО три года получала пенсию мертвой матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото:

Сотрудники полиции ЯНАО подозревают жительницу поселка Уренгой в получении пенсии своей покойной матери. Оперативники считают, что 38-летняя женщина занималась этим с 2019 по 2022 год. Информация об этом появилась на официальном сайте полиции региона.

«В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ „Мошенничество в крупном размере“. Всего подозреваемая причинила ущерба на 790 тыс. рублей. Женщина признала свою вину», — уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионер из Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошеннику более 1 миллиона рублей. Ямалец планировал продать лодочный мотор с помощью соцсетей.

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Сотрудники полиции ЯНАО подозревают жительницу поселка Уренгой в получении пенсии своей покойной матери. Оперативники считают, что 38-летняя женщина занималась этим с 2019 по 2022 год. Информация об этом появилась на официальном сайте полиции региона. «В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ „Мошенничество в крупном размере“. Всего подозреваемая причинила ущерба на 790 тыс. рублей. Женщина признала свою вину», — уточнили в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионер из Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошеннику более 1 миллиона рублей. Ямалец планировал продать лодочный мотор с помощью соцсетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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