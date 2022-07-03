Жительница ЯНАО три года получала пенсию мертвой матери

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники полиции ЯНАО подозревают жительницу поселка Уренгой в получении пенсии своей покойной матери. Оперативники считают, что 38-летняя женщина занималась этим с 2019 по 2022 год. Информация об этом появилась на официальном сайте полиции региона.

«В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ „Мошенничество в крупном размере“. Всего подозреваемая причинила ущерба на 790 тыс. рублей. Женщина признала свою вину», — уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионер из Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошеннику более 1 миллиона рублей. Ямалец планировал продать лодочный мотор с помощью соцсетей.