Мантуров: власти РФ не помогут автомобильному рынку в кризис

Правительство пока не рассматривает отмену импортной пошлины на автомобили, сообщил Мантуров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Правительство РФ не будет снижать ввозные пошлины для автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».

«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления», — отметил Мантуров. Его слова передают РИА «Новости».

Ранее глава правительства Михаил Мишустин объявил об обнулении импортных пошлин на технологическое оборудование, комплектующие и некоторые сырье и материалы. Такие меры, по задумке правительства, помогают облегчить импорт товаров и обеспечивают удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Подобные меры были приняты еще весной в отношении лекарств и продовольственных товаров.

Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. Все принятые властями меры направлены на защиту российской экономики и граждан страны от негативных эффектов от антироссийских санкций, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.