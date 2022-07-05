Медведев жестко ответил на надежды Японии о дешевой нефти из РФ

Япония не будет принимать участие в проекте «Сахалин-2», заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония останется без газа, нефти и участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в то время, как количество энергоресурса на рынке существенно сократится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне вполовину ниже ее нынешней цены.

«В переводе с японского на русский это означает: 1. Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300—400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. 2. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ „Сахалин-2“. Аригато!» — написал Медведев в Telegram.

Ранее сообщалось, что Япония планирует продолжить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Премьер-министр Японии также заявлял, что Токио не планирует отказываться от закупки природного газа у России.

Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине. Позже власти США в попытке ограничить доходы Москвы от импорта нефти выступили за введение ценового предела на продажу российского энергоресурса. Премьер Японии сообщал, что лидеры стран «Большой семерки» собираются сократить цены на российскую нефть вдвое, передает RT. В Кремле ответили, что решение Москвы по вопросу установление предельных цен зависит от направления.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам