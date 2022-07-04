Десятки курганских выпускников не сдали ЕГЭ

В Курганской области подвели предварительные итоги ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки курганских выпускников не набрали минимальное количество баллов для сдачи ЕГЭ по базовым предметам. Среди предметов по выбору самыми провальными оказались химия и биология. Предварительные итоги ЕГЭ в Курганской области URA.RU сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Больше всего несдавших ЕГЭ по химии и по биологии — более 24% выпускников, выбравших эти предметы (экзамен по химии сдавали 366 выпускников, а по биологии — 606). Еще 22,6% ребят не сдали информатику и ИКТ (из 406 человек). Экзамен по русскому языку не сдали 25 человек, по базовой математике — 74, а по профильной математике — 155 человек. Они придут сдавать экзамен осенью», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

По предварительным данным, в регионе по итогам ЕГЭ получили 17 стобалльных результатов. Двое ребят набрали по 200 баллов (за два ЕГЭ). Лучше всего курганцы написали иностранные языки и русский язык, минимальный порог по этим предметам преодолели более 99% ребят. Высокобалльников (80 баллов и выше) больше всего по русскому языку — 710 человек из 3140 сдававших. По английскому почти половина сдававших — высокобалльники: 106 человек из 250. Немецкий сдавала одна ученица из региона и тоже стала высокобалльницей. По химии высокие баллы получили 49 человек из 366 сдававших, по литературе — 22 из 183 сдававших, по истории — 79 из 600 сдававших, по физике — 48 из 465 сдававших. Окончательные результаты по ЕГЭ с учетом резервного периода сдачи будут известны в октябре.

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