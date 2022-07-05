ТАСС: советники Зеленского сбежали из Лисичанска вместе с ВСУ

06 июля 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники офиса президента Украины сбежали из Лисичанска вместе с ВСУ, заявил Виталий Кисилев Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими боевиками. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев. «Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск», — заявил Виталий Кисилев ТАСС. Также помощник министра отметил, что Зеленский отправил в Лисичанск часть сотрудников своего офиса для того, чтобы поднять дух войск, находящихся в городе. «Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников», — уточнил Кисилев. Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки. В НМ ЛНР сообщали, что союзные войска активно сужают кольцо вокруг боевиков и советников Зеленского. 2 июля Лисичанск был освобожден союзными войсками РФ и ЛНР в Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими боевиками. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев. «Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск», — заявил Виталий Кисилев ТАСС. Также помощник министра отметил, что Зеленский отправил в Лисичанск часть сотрудников своего офиса для того, чтобы поднять дух войск, находящихся в городе. «Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников», — уточнил Кисилев. Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки. В НМ ЛНР сообщали, что союзные войска активно сужают кольцо вокруг боевиков и советников Зеленского. 2 июля Лисичанск был освобожден союзными войсками РФ и ЛНР в Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов.