Госдеп США отказался вести дела с Россией «как обычно»

Энтони Блинкен планирует вести дела с Россией по новому на саммите G20Фото: Официальный сайт президента Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встречах министерского формата «Большой двадцатки», но не будет вести дела с Россией «как обычно». Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
«Мы верим, что сможем придерживаться двух этих императивов: увидеть успех саммита G20, не допуская того, что можно было бы оценить как ведение дел с Россией как обычно», — заявил Нед Прайс в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube. Он подчеркнул, что в остальном Энтони Блинкен будет в полной мере принимать участие на встречах «Большой двадцатки».
Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать Путина из-за начала российской спецоперации на Украине. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «Двадцатки».
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Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встречах министерского формата «Большой двадцатки», но не будет вести дела с Россией «как обычно». Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. «Мы верим, что сможем придерживаться двух этих императивов: увидеть успех саммита G20, не допуская того, что можно было бы оценить как ведение дел с Россией как обычно», — заявил Нед Прайс в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube. Он подчеркнул, что в остальном Энтони Блинкен будет в полной мере принимать участие на встречах «Большой двадцатки». Ранее сообщалось, что Владимира Путина пригласили на саммит G20, несмотря на ультиматум США. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите «Большой двадцатки». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за Путина. Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать Путина из-за начала российской спецоперации на Украине. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «Двадцатки».