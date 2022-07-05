Власти Харьковской области: войска РФ освободили 20% региона. «Обстановка остается напряженной»

06 июля 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Силовики делают все, чтобы минимизировать диверсии со стороны Украины в Харьковской области, заявил Виталий Ганчев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили около 20% Харьковской области, однако обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Могу сказать, что обстановка остается напряженной, особенно на линии боевого соприкосновения. Есть много населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ», — заявил Виталий Ганчев ТАСС. Он подчеркнул, что на сегодняшний день освобождено около 20% территорий области. Глава ВГА добавил, что также есть опасность для местных жителей освобожденных территорий. Остаются риски работы украинских диверсантов, но силовые структуры делают все для минимизации риска для мирного населения, резюмировал Ганчев. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия окажет всестороннюю помощь Харьковской области. Он подчеркнул, что РФ останется на освобожденных территориях навсегда. Российские войска уничтожили штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы России освободили около 20% Харьковской области, однако обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Могу сказать, что обстановка остается напряженной, особенно на линии боевого соприкосновения. Есть много населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ», — заявил Виталий Ганчев ТАСС. Он подчеркнул, что на сегодняшний день освобождено около 20% территорий области. Глава ВГА добавил, что также есть опасность для местных жителей освобожденных территорий. Остаются риски работы украинских диверсантов, но силовые структуры делают все для минимизации риска для мирного населения, резюмировал Ганчев. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия окажет всестороннюю помощь Харьковской области. Он подчеркнул, что РФ останется на освобожденных территориях навсегда. Российские войска уничтожили штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.