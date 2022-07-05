Россия окажет всестороннюю помощь Харьковской области. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Россия будет оказывать всестороннюю помощь освобожденным территориям. Сегодня в Купянске договорились с главой ВГА Харьковской области Виталием Ганчевым, что с учетом кадрового дефицита сформируем сводную команду специалистов из России по разным направлениям», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале.
Он отметил, что предстоит проделать много работы в экономической и образовательной сферах региона. Также, добавил Турчак, предстоит вывести дороги в Харьковской области из «плачевного состояния», заметив, что их запущенность была вызвана не боевыми действиями.
«Не устаю повторять: Россия здесь навсегда — это уже неоспоримый факт. И мы сделаем все для того, чтобы мирная жизнь на этой земле наступила как можно быстрее», — резюмировал секретарь генсовета «Единой России».
Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.
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Россия окажет всестороннюю помощь Харьковской области. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Россия будет оказывать всестороннюю помощь освобожденным территориям. Сегодня в Купянске договорились с главой ВГА Харьковской области Виталием Ганчевым, что с учетом кадрового дефицита сформируем сводную команду специалистов из России по разным направлениям», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что предстоит проделать много работы в экономической и образовательной сферах региона. Также, добавил Турчак, предстоит вывести дороги в Харьковской области из «плачевного состояния», заметив, что их запущенность была вызвана не боевыми действиями. «Не устаю повторять: Россия здесь навсегда — это уже неоспоримый факт. И мы сделаем все для того, чтобы мирная жизнь на этой земле наступила как можно быстрее», — резюмировал секретарь генсовета «Единой России». Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в Харьковской области. В Херсонской области, освобожденной армией РФ, было назначено новое руководство из российских чиновников. Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл, когда республика войдет в состав РФ. Также войти в состав России планирует Запорожская область. Власти Херсонской области тоже заявили о намерении присоединиться к РФ в течение 2022 года. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.