05 июля 2022

Москва планирует дать Кургану денег на экологичные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, автобус
Экологичные автобусы планируют закупить в рамках федерального проекта Фото:

В список программы федерального проекта «Чистый воздух» в 2023 году планируют включить в Курган. В рамках проекта, по словам властей, необходимо купить экологичные автобусы. Об этом в своем telegram-канале 6 июля сообщила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта», — рассказала Абрамченко.

Она отметила, что для каждого города в рамках проекта предусмотрят отдельные мероприятия. Также загрязнителям будет грозить строгая ответственность за нарушение экологических норм.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить список городов, где до 2030 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» планируют в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ. В расширенный список попал и Курган. Мероприятия в рамках программы планируют провести в 41 городе.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В список программы федерального проекта «Чистый воздух» в 2023 году планируют включить в Курган. В рамках проекта, по словам властей, необходимо купить экологичные автобусы. Об этом в своем telegram-канале 6 июля сообщила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. «Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта», — рассказала Абрамченко. Она отметила, что для каждого города в рамках проекта предусмотрят отдельные мероприятия. Также загрязнителям будет грозить строгая ответственность за нарушение экологических норм. Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить список городов, где до 2030 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» планируют в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ. В расширенный список попал и Курган. Мероприятия в рамках программы планируют провести в 41 городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...