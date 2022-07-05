Москва планирует дать Кургану денег на экологичные автобусы

Экологичные автобусы планируют закупить в рамках федерального проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В список программы федерального проекта «Чистый воздух» в 2023 году планируют включить в Курган. В рамках проекта, по словам властей, необходимо купить экологичные автобусы. Об этом в своем telegram-канале 6 июля сообщила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта», — рассказала Абрамченко.

Она отметила, что для каждого города в рамках проекта предусмотрят отдельные мероприятия. Также загрязнителям будет грозить строгая ответственность за нарушение экологических норм.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить список городов, где до 2030 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» планируют в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ. В расширенный список попал и Курган. Мероприятия в рамках программы планируют провести в 41 городе.