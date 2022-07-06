На пермских муниципальных выборах утвердили первых кандидатов

Выборы депутатов состоятся в сентябре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Теризбирком Пермского муниципального округа официально заверил первый список кандидатов на выборы депутатов местной думы. Перечень желающих избраться в думу муниципалитета, опубликованный на сайте в ТИК, предоставила ЛДПР.

«Заверить список кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Пермского муниципального округа Пермского края, выдвинутых избирательным объединением „Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России“», — говорится в решении избирательной комиссии.

Побороться за мандаты депутатов намерены 28 человек. Самой молодой кандидатке — Екатерине Королевой — 19 лет. Еще трем кандидатам от ЛДПР по 20 лет. Самым старшим стал Александр Корякин, которому в ноябре исполнится 71 год.

Выборы в муниципалитетах Пермского края будут проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Всего будет разыграно 104 мандата, 30 из которых — в Пермском округе. В ЛДПР намерены выдвинуть на всех выборах 101 представителя. URA.RU также рассказывало, что пермское отделение КПРФ кандидатов на выборы искало с помощью объявлений, распространяемых в муниципалитетах.