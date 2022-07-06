На пермских муниципальных выборах утвердили первых кандидатов

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, избирателный участок, урна для голосования, кабинка для голосования, выборы 2021
Выборы депутатов состоятся в сентябре Фото:

Теризбирком Пермского муниципального округа официально заверил первый список кандидатов на выборы депутатов местной думы. Перечень желающих избраться в думу муниципалитета, опубликованный на сайте в ТИК, предоставила ЛДПР.

«Заверить список кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Пермского муниципального округа Пермского края, выдвинутых избирательным объединением „Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России“», — говорится в решении избирательной комиссии.

Побороться за мандаты депутатов намерены 28 человек. Самой молодой кандидатке — Екатерине Королевой — 19 лет. Еще трем кандидатам от ЛДПР по 20 лет. Самым старшим стал Александр Корякин, которому в ноябре исполнится 71 год.

Выборы в муниципалитетах Пермского края будут проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Всего будет разыграно 104 мандата, 30 из которых — в Пермском округе. В ЛДПР намерены выдвинуть на всех выборах 101 представителя. URA.RU также рассказывало, что пермское отделение КПРФ кандидатов на выборы искало с помощью объявлений, распространяемых в муниципалитетах.

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Теризбирком Пермского муниципального округа официально заверил первый список кандидатов на выборы депутатов местной думы. Перечень желающих избраться в думу муниципалитета, опубликованный на сайте в ТИК, предоставила ЛДПР. «Заверить список кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Пермского муниципального округа Пермского края, выдвинутых избирательным объединением „Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России“», — говорится в решении избирательной комиссии. Побороться за мандаты депутатов намерены 28 человек. Самой молодой кандидатке — Екатерине Королевой — 19 лет. Еще трем кандидатам от ЛДПР по 20 лет. Самым старшим стал Александр Корякин, которому в ноябре исполнится 71 год. Выборы в муниципалитетах Пермского края будут проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Всего будет разыграно 104 мандата, 30 из которых — в Пермском округе. В ЛДПР намерены выдвинуть на всех выборах 101 представителя. URA.RU также рассказывало, что пермское отделение КПРФ кандидатов на выборы искало с помощью объявлений, распространяемых в муниципалитетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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