Соратницу челябинского экс-губернатора хотят ограничить в деньгах

Наталье Салеевой требуют «срезать» зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий ПО «Монтажник», контролируемого семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, требует урезать зарплату заместителю директора по общим вопросам компании Наталье Салеевой. Это следует из базы судебных дел. До трудоустройства в «Монтажник» Салеева, которая считается соратницей бывшего главы региона, руководила принадлежащей правительству области «Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки».

«Конкурсный управляющий обратилась в суд с заявлением в котором просит уменьшить размер оклада Салеевой Н. Б. с 4 августа 2020 года по 30 сентября 2020 года до 100 тысяч рублей. Установить требование по зарплате замдиректора по общим вопросам Салеевой Н. Б. в сумме 240 тысяч 378 рублей разницы между увеличенным размером оплаты труда и уменьшенным окладом с очередностью удовлетворения после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди», — говорится в тексте определения Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Рассмотрение заявление назначено на середину августа. Конкурсный управляющий Елена Соломка и представители Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам экс-глава региона, по информации URA.RU, находится за границей.

Прежний управляющий «Монтажника» Иван Васин в 2020 году заявил URA.RU, что Салеева представляет в обанкротившейся компании интересы Дубровских и оказывает на него давление, в связи с чем он вынужден был обратиться в правоохранительные органы. Арестованный экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк на заседании суда также выступил с обвинениями в адрес Салеевой.

После покупки семьей Дубровского в 2018 году «Монтажник» занимался строительством в Челябинске конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Сейчас объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей.

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