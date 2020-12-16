Структуру, которой руководила Наталья Салеева, проверят ревизоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области начинает проверку Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), самого крупного бизнес-актива правительства региона. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала КСП. Итоги аудита могут дать толчок к активизации расследования уже возбужденных уголовных дел.

«Предметом проверки является финансово-хозяйственная деятельность», — говорится в сообщении палаты. КСП проверит источники и структуру доходов, расходы на строительство и оплату труда, а также на помощь обманутым дольщикам. Проверка проводится по поручению заксобрания области. Само поручение дано еще в конце февраля, но проверку отложили из-за пандемии коронавируса.

С декабря 2014 года по май 2019 года ЮУ КЖСИ руководила Наталья Салеева, до этого управлявшая бизнес-активами семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. В октябре на заседании суда по своему уголовному делу экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев дал показания на Салееву. Как заявил Тефтелев, Салеева будучи директором ЮУ КЖСИ распорядилась отдать на аутсорсинг сторонней фирме оказание юридических услуг. Фирма обслуживала подрядчиков строительства конгресс-холла, который возводили к саммитам ШОС и БРИКС.

Строительством конгресс-холла в Челябинске занималось ныне обанкроченное ПО «Монтажник». Эта фирма также связана с Дубровскими. Сейчас Салеева представляет в суде интересы ПО «Монтажник». По показаниям Тефтелева на Салееву, а также по нарушениям при строительстве конгресс-холла возбуждены уголовные дела, но Салеевой обвинение еще не предъявлено.

«Силовики очень ждали, когда КСП зайдет с проверкой, — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. — Материалы КСП уже легли в основу ряда уголовных дел в минстрое региона, теперь ждут фактуру на Салееву». Получить комментарий Салеевой не удалось.