Курганцы рассказали, сколько зарабатывают в сутки со сдачи жилья на озере Медвежье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы гостевых домов и кемпинга на курортном озере Медвежье в Курганской области рассказали, сколько они зарабатывают за посуточную аренду жилья. Об этом URA.RU сообщили сами предприниматели.

«Средняя стоимость в моем гостевом доме — от 4,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от месяца и сезона. Но мы, как и многие, предоставляем скидки. Например, семья из Тюмени забронировала у нас жилье на десять дней еще в феврале, для них мы скинули цену на половину срока их пребывания», — говорит жительница села Новое Ильинское, которая сдает жилье в посуточную аренду.

Некоторые жители сдают свои дома на время своего отъезда. «Сдается жилой дом без хозяев в селе Новое Ильинское на озере Медвежье», «Сдаются комнаты в жилом доме, до озера 10 минут ходьбы», — пишут пользователи в соцсети «ВКонтакте». Средняя цена с человека за сутки — 700-800 рублей. В одном из кемпингов туристам предлагают жилье по цене 6000 рублей за сутки и 5000 рублей от трех суток.

Ранее URA.RU сообщало, что туристы из Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО стали реже ездить на курортное озеро Медвежье в Курганской области. Владельцы гостевых домов и кемпингов предположили, что это связано с холодной погодой, которая установилась нынешним летом в регионе.

Цены на жилье указаны за сутки. Средняя стоимость проживания варьируется от 500 до 800 рублей с человека в зависимости от месяца. Пик сезона на озере Медвежье приходится на июль