Туристы из Тюмени и ХМАО стали реже ездить на курганское озеро

06 июля 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

На курганское озеро Медвежье туристы стали приезжать реже из-за погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туристы из Свердловской и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа стали реже приезжать на целебное озеро Медвежье в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили владельцы кемпингов и гостевых домов. «В этом году туристов на озере Медвежье значительно меньше. Если в 2021 году все три месяца стояла жаркая погода и мы весь сезон принимали гостей, то в этот раз к нам приезжают на несколько дней из-за холодной погоды. На озеро приезжают в основном из ХМАО, Тюменской, Свердловской областей. Курганцы — реже, они предпочитают дикий отдых с палатками на выходные», — рассказала URA.RU руководитель кемпинга «Флюгер» Ирина Баринова. Информацию о снижении туристического потока подтверждает и другой арендодатель. «Мы находимся на курорте „Озеро Медвежье“, а в этом году туристы больше едут в село Новое Ильинское. Возможно, их тянет туда, потому что рядом с селом есть пресное озеро, столовая, можно найти больше вариантов для досуга. В целом, к нам часто приезжают туристы из Кургана, Екатеринбурга и Тюмени, преимущественно семьи с маленькими детьми или пары, чьи дети уже выросли. Едут в основном за лечением», —пояснил URA.RU Виталий, являющийся владельцем гостевого домика. С ними не согласна владелец гостевого дома Елена Захарова. По ее словам, несмотря на прохладную погоду, желающих арендовать жилье у озера очень много. «Гости приезжают не только на выходные, но и в будни. В основном из Свердловской, Тюменской, Омской и Курганской областей», — объясняет хозяйка дома. До этого URA.RU писало, что в Курганской области планируется увеличить туристический потенциал озера Медвежье с помощью ремонта дороги Петухово — Частоозерье. Участок работ составит более 50 км. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Туристы из Свердловской и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа стали реже приезжать на целебное озеро Медвежье в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили владельцы кемпингов и гостевых домов. «В этом году туристов на озере Медвежье значительно меньше. Если в 2021 году все три месяца стояла жаркая погода и мы весь сезон принимали гостей, то в этот раз к нам приезжают на несколько дней из-за холодной погоды. На озеро приезжают в основном из ХМАО, Тюменской, Свердловской областей. Курганцы — реже, они предпочитают дикий отдых с палатками на выходные», — рассказала URA.RU руководитель кемпинга «Флюгер» Ирина Баринова. Информацию о снижении туристического потока подтверждает и другой арендодатель. «Мы находимся на курорте „Озеро Медвежье“, а в этом году туристы больше едут в село Новое Ильинское. Возможно, их тянет туда, потому что рядом с селом есть пресное озеро, столовая, можно найти больше вариантов для досуга. В целом, к нам часто приезжают туристы из Кургана, Екатеринбурга и Тюмени, преимущественно семьи с маленькими детьми или пары, чьи дети уже выросли. Едут в основном за лечением», —пояснил URA.RU Виталий, являющийся владельцем гостевого домика. С ними не согласна владелец гостевого дома Елена Захарова. По ее словам, несмотря на прохладную погоду, желающих арендовать жилье у озера очень много. «Гости приезжают не только на выходные, но и в будни. В основном из Свердловской, Тюменской, Омской и Курганской областей», — объясняет хозяйка дома. До этого URA.RU писало, что в Курганской области планируется увеличить туристический потенциал озера Медвежье с помощью ремонта дороги Петухово — Частоозерье. Участок работ составит более 50 км.