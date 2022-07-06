Украинским беженцам в ФРГ предложили пожить в бывшем концлагере 07 июля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 + Украинских беженцев пригласили в бывший концлагерь Заксенхаузен в Германии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским беженцам предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии. Соответствующее приглашение в социальных сетях опубликовал музейный комплекс, расположенный на территории объекта. На бараках бывшего концлагеря появилась надпись «Добро пожаловать в Германию!». Спустя несколько часов, после шквала негативных комментариев, администрация музея удалила такие посты, передает ФАН. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Польша перестала выплачивать пособия, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Украинским беженцам предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии. Соответствующее приглашение в социальных сетях опубликовал музейный комплекс, расположенный на территории объекта. На бараках бывшего концлагеря появилась надпись «Добро пожаловать в Германию!». Спустя несколько часов, после шквала негативных комментариев, администрация музея удалила такие посты, передает ФАН. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Польша перестала выплачивать пособия, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям