Украинским беженцам предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии. Соответствующее приглашение в социальных сетях опубликовал музейный комплекс, расположенный на территории объекта.
На бараках бывшего концлагеря появилась надпись «Добро пожаловать в Германию!». Спустя несколько часов, после шквала негативных комментариев, администрация музея удалила такие посты, передает ФАН.
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Украинским беженцам предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии. Соответствующее приглашение в социальных сетях опубликовал музейный комплекс, расположенный на территории объекта. На бараках бывшего концлагеря появилась надпись «Добро пожаловать в Германию!». Спустя несколько часов, после шквала негативных комментариев, администрация музея удалила такие посты, передает ФАН. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Польша перестала выплачивать пособия, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев.