06 июля 2022

Украинским беженцам в ФРГ предложили пожить в бывшем концлагере

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Украинских беженцев пригласили в бывший концлагерь Заксенхаузен в Германии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинским беженцам предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии. Соответствующее приглашение в социальных сетях опубликовал музейный комплекс, расположенный на территории объекта.

На бараках бывшего концлагеря появилась надпись «Добро пожаловать в Германию!». Спустя несколько часов, после шквала негативных комментариев, администрация музея удалила такие посты, передает ФАН.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Польша перестала выплачивать пособия, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев.

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Украинским беженцам предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии. Соответствующее приглашение в социальных сетях опубликовал музейный комплекс, расположенный на территории объекта. На бараках бывшего концлагеря появилась надпись «Добро пожаловать в Германию!». Спустя несколько часов, после шквала негативных комментариев, администрация музея удалила такие посты, передает ФАН. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Польша перестала выплачивать пособия, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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