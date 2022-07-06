06 июля 2022

Отряд Кадырова после освобождения ЛНР вернулся домой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров доложил о возвращении чеченского спецназа домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры и бойцы спецподразделения «Ахмат» после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».

2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Глава государства поручил дать отдых войскам, участвующим в освобождении территорий.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Командиры и бойцы спецподразделения «Ахмат» после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу». 2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Глава государства поручил дать отдых войскам, участвующим в освобождении территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...