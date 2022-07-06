Отряд Кадырова после освобождения ЛНР вернулся домой 07 июля 2022 в 04:05 Размер текста - 17 + Кадыров доложил о возвращении чеченского спецназа домой Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры и бойцы спецподразделения «Ахмат» после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу». 2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Глава государства поручил дать отдых войскам, участвующим в освобождении территорий. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Командиры и бойцы спецподразделения «Ахмат» после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу». 2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Глава государства поручил дать отдых войскам, участвующим в освобождении территорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям