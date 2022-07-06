06 июля 2022

Жительница Тюмени выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Окна здания областной больницы. Курган, окна, областная больница
Девушка осталась жива, ее доставили в больницу Фото:

Жительница Тюмени выпала из окна многоквартирного дома на Ставропольской, 15. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. После падения с третьего этажа девушка осталась жива.

«6 июля около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Ставропольской, 15 из окна третьего этажа выпала девушка 1991 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение. На место выезжала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

По данным источника агентства, близкого к окружению пострадавшей, ЧП произошло по причине ссоры тюменки с ее молодым человеком. URA.RU направило запрос о состоянии девушки в региональный депздрав, ответ ожидается.

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Жительница Тюмени выпала из окна многоквартирного дома на Ставропольской, 15. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. После падения с третьего этажа девушка осталась жива. «6 июля около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Ставропольской, 15 из окна третьего этажа выпала девушка 1991 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение. На место выезжала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. По данным источника агентства, близкого к окружению пострадавшей, ЧП произошло по причине ссоры тюменки с ее молодым человеком. URA.RU направило запрос о состоянии девушки в региональный депздрав, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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