Жительница Тюмени выпала из окна многоэтажки

Девушка осталась жива, ее доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюмени выпала из окна многоквартирного дома на Ставропольской, 15. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. После падения с третьего этажа девушка осталась жива.

«6 июля около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Ставропольской, 15 из окна третьего этажа выпала девушка 1991 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение. На место выезжала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

По данным источника агентства, близкого к окружению пострадавшей, ЧП произошло по причине ссоры тюменки с ее молодым человеком. URA.RU направило запрос о состоянии девушки в региональный депздрав, ответ ожидается.