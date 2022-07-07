В Екатеринбурге отец ученицы скандального лицея наехал на мэра. «Че ты лезешь?»

08 июля 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов обещал уволить завуча лицея №12, но женщина избежала этого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отец ученицы лицея №12, где танцевали ЛГБТ-танец, раскритиковал попытку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить завуча. По его мнению, у Орлова не было таких полномочий. «В соответствии с нарушением какого пункта трудового контракта мэр предлагает уволить [завуча]? Это раз. Второй момент: работодатель завуча — это директор Кулева Любовь Ивановна, она должна решать. Это не твои подчиненные. Ты че лезешь сюда?», — заявил отец школьницы Алексей Беззуб в youtube-программе канала «Редакция» (руководитель проекта Алексей Пивоваров признан СМИ-иноагентом в РФ). Резонанс вокруг лицея №12 возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в танце признаки пропаганды ЛГБТ. Региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Но губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Позднее мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча Лилии Ардашевой. Ей тоже удалось избежать увольнения, но она перешла на позицию учителя. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Отец ученицы лицея №12, где танцевали ЛГБТ-танец, раскритиковал попытку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить завуча. По его мнению, у Орлова не было таких полномочий. «В соответствии с нарушением какого пункта трудового контракта мэр предлагает уволить [завуча]? Это раз. Второй момент: работодатель завуча — это директор Кулева Любовь Ивановна, она должна решать. Это не твои подчиненные. Ты че лезешь сюда?», — заявил отец школьницы Алексей Беззуб в youtube-программе канала «Редакция» (руководитель проекта Алексей Пивоваров признан СМИ-иноагентом в РФ). Резонанс вокруг лицея №12 возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в танце признаки пропаганды ЛГБТ. Региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Но губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Позднее мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча Лилии Ардашевой. Ей тоже удалось избежать увольнения, но она перешла на позицию учителя.