Завуч избежала увольнения после ЛГБТ-скандала в Екатеринбурге. Ее наказали по-другому

08 июня 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Завуч екатеринбургского лицея №12 Лилия Ардашева, которую власти сделали крайней в ЛГБТ-скандале, останется в лицее, несмотря на слова мэра Алексея Орлова. Но позицию замдиректора по воспитательной работе она все-таки покинет. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Лилия Вячеславовна будет работать учителем», — поделился собеседник агентства. На сайте лицея указано, что по своему профилю Ардашева — преподаватель музыки. Другой источник добавил, что заявление об увольнении Ардашева уже написала (якобы еще до того, как об этом объявил Орлов), однако оно пока не утверждено градоначальником. Сама Ардашева ситуацию не комментирует (сейчас она в больнице). В мэрии также пока воздерживаются от высказываний по теме. Резонанс вокруг лицея №12 возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в нем признаки пропаганды ЛГБТ. Региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Хотя Кулева написала заявление по собственному, на ее сторону встал работодатель — мэрия. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту Кулевой. Ближе к ночи губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Однако 2 июня в лицей нагрянули представители Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги масштабной проверки, пока не известно (она продолжается). А 6 июня мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча. Лилия Ардашева, как и Кулева, работает в системе образования более 30 лет.