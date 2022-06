The Guardian: Украина боится остаться без помощи Запада

12 июня 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Люди начинают уставать от ситуации на Украине пишет The Guardian Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев боится остаться без помощи Запада из-за того, что интерес к спецоперации РФ на Украине начинает снижаться. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Это очень реальная угроза, что люди устают психологически. Освещение в международных СМИ заметно снизилось за последние два месяца. Поскольку это число продолжает снижаться, существует очень высокий риск снижения поддержки со стороны Запада», — сказала украинский депутат от оппозиционной либеральной партии «Голос» Леся Василенко в интервью The Guardian. Издание отмечает, что украинцы обеспокоены ослаблением внимания СМИ. При этом Россия продвигается на передовой и близка к взятию Северодонецка, пишет The Guardian. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим западные страны поддерживают Киев финансово и отправляют туда вооружение. Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер рассказал, что некоторые западные страны «устали от Украины», передает «Царьград». По его словам, Запад просит Киев уступить часть территорий, сообщает деловое издание «Взгляд». Немецкое издание RND также заявляло, что Запад начинает «уставать от Украины» и интерес к тематике спецоперации постепенно снижается. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киев боится остаться без помощи Запада из-за того, что интерес к спецоперации РФ на Украине начинает снижаться. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Это очень реальная угроза, что люди устают психологически. Освещение в международных СМИ заметно снизилось за последние два месяца. Поскольку это число продолжает снижаться, существует очень высокий риск снижения поддержки со стороны Запада», — сказала украинский депутат от оппозиционной либеральной партии «Голос» Леся Василенко в интервью The Guardian. Издание отмечает, что украинцы обеспокоены ослаблением внимания СМИ. При этом Россия продвигается на передовой и близка к взятию Северодонецка, пишет The Guardian. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим западные страны поддерживают Киев финансово и отправляют туда вооружение. Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер рассказал, что некоторые западные страны «устали от Украины», передает «Царьград». По его словам, Запад просит Киев уступить часть территорий, сообщает деловое издание «Взгляд». Немецкое издание RND также заявляло, что Запад начинает «уставать от Украины» и интерес к тематике спецоперации постепенно снижается.