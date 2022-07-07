Из-за нехватки денег в курганском городе бросили ремонт мостов

08 июля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

В Шадринске субподрядчик бросил капремонт мостов, из-за которых в городе возникают пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из Саратова прекратила ремонт двух мостов в Шадринске Курганской области из-за невыплаты денег. Контракт о выполнении работ расторгнут в одностороннем порядке, рассказала URA.RU представитель компании Раиса Дунина. «„Газпромпроект“ — субподрядная организация. Подрядчиком на объектах (мост через железнодорожные пути и мост через реку Канаш по ул. Щеткина) является Варгашинское ДРСП. ДРСП получило от администрации Шадринска 30% от суммы контракта. Нам подрядчик должен был перевести столько же, но перевели лишь 5%. В ДРСП произошла смена руководства. Новому директору Ситникову И.М. эти объекты не интересны. Мы просили его перевести хотя бы 2,5 млн рублей на поддержание бригады, на зарплату рабочим и продолжение работ на объекте. Все необходимые документы были предоставлены, однако денег мы так и не увидели», — рассказала руководитель проекта ООО «Газпромпроект» Раиса Дунина. По словам Дуниной, работники были на приеме у гендиректора ДРСП. Не дождавшись аванса, 7 июля компания покинула объекты и расторгла контракт с ДРСП. «Специалисты приехали из других городов. Объект стратегически важный — мост над железнодорожными путями, в Курганской области нет мостовиков для таких работ. Но я впервые столкнулась с подобным отношением. Прокуратуре предстоит выяснить, куда Автодор (Варгашинское ДРСП) дел деньги, полученные на ремонт мостов», — говорит Дунина. В мэрии Шадринска URA.RU подтвердили, что подрядчику был перечислен аванс — 30% от общей стоимости контракта. Комментарий по ситуации с ремонтом мостов пока не поступил. Оперативно получить комментарий в «Варгашинском ДРСП» не удалось: на звонки никто не ответил, запрос направлен по электронной почте. По данным портала госзакупок, сумма контракта на капремонт моста через Канаш составила чуть более 26 млн рублей, а моста через железнодорожные пути — 56 млн рублей. Выполнить работы нужно до 1 ноября. Сейчас отставание от графика выполнения работ — около месяца. Ранее URA.RU писало о реорганизации дорожных предприятий в Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Компания из Саратова прекратила ремонт двух мостов в Шадринске Курганской области из-за невыплаты денег. Контракт о выполнении работ расторгнут в одностороннем порядке, рассказала URA.RU представитель компании Раиса Дунина. «„Газпромпроект“ — субподрядная организация. Подрядчиком на объектах (мост через железнодорожные пути и мост через реку Канаш по ул. Щеткина) является Варгашинское ДРСП. ДРСП получило от администрации Шадринска 30% от суммы контракта. Нам подрядчик должен был перевести столько же, но перевели лишь 5%. В ДРСП произошла смена руководства. Новому директору Ситникову И.М. эти объекты не интересны. Мы просили его перевести хотя бы 2,5 млн рублей на поддержание бригады, на зарплату рабочим и продолжение работ на объекте. Все необходимые документы были предоставлены, однако денег мы так и не увидели», — рассказала руководитель проекта ООО «Газпромпроект» Раиса Дунина. По словам Дуниной, работники были на приеме у гендиректора ДРСП. Не дождавшись аванса, 7 июля компания покинула объекты и расторгла контракт с ДРСП. «Специалисты приехали из других городов. Объект стратегически важный — мост над железнодорожными путями, в Курганской области нет мостовиков для таких работ. Но я впервые столкнулась с подобным отношением. Прокуратуре предстоит выяснить, куда Автодор (Варгашинское ДРСП) дел деньги, полученные на ремонт мостов», — говорит Дунина. В мэрии Шадринска URA.RU подтвердили, что подрядчику был перечислен аванс — 30% от общей стоимости контракта. Комментарий по ситуации с ремонтом мостов пока не поступил. Оперативно получить комментарий в «Варгашинском ДРСП» не удалось: на звонки никто не ответил, запрос направлен по электронной почте. По данным портала госзакупок, сумма контракта на капремонт моста через Канаш составила чуть более 26 млн рублей, а моста через железнодорожные пути — 56 млн рублей. Выполнить работы нужно до 1 ноября. Сейчас отставание от графика выполнения работ — около месяца. Ранее URA.RU писало о реорганизации дорожных предприятий в Курганской области.