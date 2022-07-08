08 июля 2022

Минобороны РФ сообщило о наркозависимости украинской разведки

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Начальство украинской разведки имеет наркотическую зависимость, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. Об этом заявляет Министерство обороны России.

«По имеющейся достоверной информации многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют „богатое“ криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под „крышей“ ВСУ легально „спрятались“ отъявленные рецидивисты», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее нарколог Василий Шуров заметил в мимике президента Украины Владимира Зеленского маркеры, указывающие на употребление наркотиков. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что украинский лидер давно употребляет наркотики. Также и глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленский постоянно говорит противоположные вещи, что подтверждает его пребывание в алкогольном или наркотическом опьянении.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

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Руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. Об этом заявляет Министерство обороны России. «По имеющейся достоверной информации многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют „богатое“ криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под „крышей“ ВСУ легально „спрятались“ отъявленные рецидивисты», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Ранее нарколог Василий Шуров заметил в мимике президента Украины Владимира Зеленского маркеры, указывающие на употребление наркотиков. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что украинский лидер давно употребляет наркотики. Также и глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленский постоянно говорит противоположные вещи, что подтверждает его пребывание в алкогольном или наркотическом опьянении. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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