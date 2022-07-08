В Харьковской области выбрали новый герб, связанный с Россией

В Харьковской области утвердили государственный символ региона. Гербом станет двуглавый орел с державой, намекающий на принадлежность к России.
«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — сообщает временной гражданской администрации (ВГА) области, передает РИА «Новости». Новый государственный символ был утвержден главой ВГА Виталием Ганчевым.
Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.
Новый герб Харьковской области
пресс-служба ВГА Харьковской области
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В Харьковской области утвердили государственный символ региона. Гербом станет двуглавый орел с державой, намекающий на принадлежность к России. «Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — сообщает временной гражданской администрации (ВГА) области, передает РИА «Новости». Новый государственный символ был утвержден главой ВГА Виталием Ганчевым. Ранее сообщалось, что российские войска освободили только 20% Харьковской области. Глава ВГА отметил, что обстановка остается напряженной. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия окажет всестороннюю помощь Харьковской области. Он подчеркнул, что РФ останется на освобожденных территориях навсегда. Российские войска уничтожили штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.