Глава ЯНАО обсудил проблему свалок с министром природных ресурсов

В ходе встречи губернатору ЯНАО поручили заняться доработкой критериев оценки опасности мусора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Темой для обсуждения стало улучшение нормативных актов по регулированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«На встрече обсудили возможность установить дополнительный критерий категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде, которые необходимо ликвидировать в первоочередном порядке. Сегодня каждому объекту накопленного вреда окружающей среде при включении в государственный реестр присваивается значение общего влияния. Чем выше данное значение, тем большую приоритетность имеет объект», — рассказали в пресс-релизе представители правительства округа.

Основным критерием сейчас является количество человек, которые живут в зоне, где скопились отходы, что не всегда позволяет правильно установить приоритетность объекта из-за особенностей региона. В ЯНАО арктическая природа восстанавливается намного труднее и дольше чем природа других территорий. В связи с этим министр природных ресурсов и экологии дал главе округа поручение проработать этот вопрос.

«Очевидно, что объект накопленного вреда, расположенный в границах особо охраняемой природной территории, или в местах распространения редких и вымирающих видов животных и растений, формирования уникальных и хрупких экосистем несет в себе большую угрозу, чем аналогичный объект, расположенный в местах, где такие виды и экосистемы отсутствуют», — подчеркнул в ходе беседы Александр Козлов.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава региона Дмитрий Кобылкин раскритиковал власти ЯНАО за нерешенную проблему мусорных полигонов. Он также отметил, что на устранение нелегальных свалок правительству округа давали четыре года.

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