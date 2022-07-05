Ямал раскритиковали за нелегальные свалки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямалу предоставили четыре года на устранение нелегальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), однако регион попал в число субъектов, в которых эта проблема решается хуже всего. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель комитета госдумы РФ по экологии Дмитрий Кобылкин.

«Основной темой сегодняшнего заседания Комитета Госдумы по экологии стала непростая ситуация, связанная с использованием в регионах нелицензированных объектов размещения ТКО, срок эксплуатации которых заканчивается 1 января 2023 года. Наибольшие проблемы сегодня наблюдаются в Омской, Новосибирской, Тверской и Сахалинской областях, на Ямале, в Приморском и Краснодарском краях, Республиках Башкортостан и Крым», — сообщил Дмитрий Кобылкин.

Экс-глава Ямала отметил, что данным регионам давали четыре года на исправление ситуации, но в некоторых из них власти даже не выделили участки для создания инфраструктуры. Минприроды также недостаточно контролировал эту сферу, из-за чего сорвались сроки реализации необходимых объектов.

Кобылкин заявил о недопустимости затягивания решения данной проблемы. «Для жителей регионов — это острая тема и они не должны страдать от недоработок отдельных чиновников», — добавил чиновник.

Минприроды и регионам поручили составить «дорожную карту», на которой они обязаны отметить конкретные сроки строительства объектов и их расположение. Обсуждение проблемы ТКО продолжатся осенью этого года.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова раскритиковала власти ЯНАО за нелегальные свалки. В регионе функционировало 45 незаконных полигонов ТКО.

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