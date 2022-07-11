Финский политолог предрек бегство людей из ЕС из-за роста цен

11 июля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Финляндии стоят в очередях за загранпаспортами, сказал Йохан Бекман Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Граждане Финляндии стоят в длинных очередях за получением загранпаспорта, чтобы уехать в страны из-за роста цен на электроэнергию, бензин, газ и продукты. Об этом в беседе с URA.RU сообщил финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Есть показатель, что количество загранпаспортов выросло очень сильно в Финляндии. Очереди огромные. Это означает, что у них есть желание куда-то уехать. Не исключено, что финны уезжают в страны, где жить дешевле. Например, в Шри-Ланку. Потому что сейчас жить в Финляндии стало дорого. Только миллионеры могут жить здесь. В четыре раза стали выше цены на электроэнергию, это колоссальная сумма. И раньше было дорого. Сейчас еще дороже. Люди вряд ли бунтуют, но есть попытки уехать, сбежать. Будет зимний кризис. Сейчас уже везде говорят, что будет дефицит электроэнергии, и это надо как-то контролировать. Для запада все становится хуже», — сказал Йохан Бекман. Он отметил, какие проблемы сейчас присутствуют на Западе из-за антироссийских санкций. «Это блокада вкруг народа. Санкции вредят только экономике западных стран. Растут цены на бензин, продукты, электричество, газ. Одновременно есть новые законы и проекты, которые позволяют властям конфисковать любое имущество у людей. Например, в Финляндии это новый закон о гибридных угрозах. Такое происходит постоянно. Люди в ужасе. Они не могут думать о политических моментах, думают лишь о том, как выжить», — добавил политолог. После начала специальной операции на Украине страны Запада ввели масштабные санкции против России. Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. По данным издания The Times, Британия будет покупать российские энергоресурсы даже после того, как западные страны одобрили эмбарго на них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Граждане Финляндии стоят в длинных очередях за получением загранпаспорта, чтобы уехать в страны из-за роста цен на электроэнергию, бензин, газ и продукты. Об этом в беседе с URA.RU сообщил финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Есть показатель, что количество загранпаспортов выросло очень сильно в Финляндии. Очереди огромные. Это означает, что у них есть желание куда-то уехать. Не исключено, что финны уезжают в страны, где жить дешевле. Например, в Шри-Ланку. Потому что сейчас жить в Финляндии стало дорого. Только миллионеры могут жить здесь. В четыре раза стали выше цены на электроэнергию, это колоссальная сумма. И раньше было дорого. Сейчас еще дороже. Люди вряд ли бунтуют, но есть попытки уехать, сбежать. Будет зимний кризис. Сейчас уже везде говорят, что будет дефицит электроэнергии, и это надо как-то контролировать. Для запада все становится хуже», — сказал Йохан Бекман. Он отметил, какие проблемы сейчас присутствуют на Западе из-за антироссийских санкций. «Это блокада вкруг народа. Санкции вредят только экономике западных стран. Растут цены на бензин, продукты, электричество, газ. Одновременно есть новые законы и проекты, которые позволяют властям конфисковать любое имущество у людей. Например, в Финляндии это новый закон о гибридных угрозах. Такое происходит постоянно. Люди в ужасе. Они не могут думать о политических моментах, думают лишь о том, как выжить», — добавил политолог. После начала специальной операции на Украине страны Запада ввели масштабные санкции против России. Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. По данным издания The Times, Британия будет покупать российские энергоресурсы даже после того, как западные страны одобрили эмбарго на них.