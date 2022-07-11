Великобритания нашла лазейку для обхода антироссийских санкций

11 июля 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Британские автомобилисты продолжат покупать топливо из РФ даже после вступления в силу запрета на ввоз Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британия будет покупать российские энергоресурсы даже после того, как западные страны одобрили эмбарго на них. лазейки в законах позволяют сделать это. Статья вышла в издании The Times. «Великобритания может в конечном итоге покупать российское топливо после эмбарго. Лазейки в санкционных правилах означают, что британские автомобилисты могут продолжать покупать топливо из России даже после вступления в силу запрета на ввоз», — отмечается в материале. Жесткие экономические санкции против России были введены западными странами после начала вынужденной спецоперации на Украине. В ответ на это президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Кроме того, Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов после 2049 года. Из-за антироссийских санкций пострадали в первую очередь страны, которые вводили эти ограничения. По информации иностранных СМИ, миллионы британцев станут нищими из-за коммуналки. Дело в том, что счета английских семей в этом году могут вырасти с сегодняшних 1971 фунта стерлинга до 3245 в октябре, пишет Life. Если государство не будет помогать британским семьям, граждан ждет «катастрофическая» зима, дополняет Nation News. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Британия будет покупать российские энергоресурсы даже после того, как западные страны одобрили эмбарго на них. лазейки в законах позволяют сделать это. Статья вышла в издании The Times. «Великобритания может в конечном итоге покупать российское топливо после эмбарго. Лазейки в санкционных правилах означают, что британские автомобилисты могут продолжать покупать топливо из России даже после вступления в силу запрета на ввоз», — отмечается в материале. Жесткие экономические санкции против России были введены западными странами после начала вынужденной спецоперации на Украине. В ответ на это президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Кроме того, Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов после 2049 года. Из-за антироссийских санкций пострадали в первую очередь страны, которые вводили эти ограничения. По информации иностранных СМИ, миллионы британцев станут нищими из-за коммуналки. Дело в том, что счета английских семей в этом году могут вырасти с сегодняшних 1971 фунта стерлинга до 3245 в октябре, пишет Life. Если государство не будет помогать британским семьям, граждан ждет «катастрофическая» зима, дополняет Nation News.